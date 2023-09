Je suis ton beau père – Los Muchachos Place du champ de foire La Crèche, 24 février 2024, La Crèche.

La Crèche,Deux-Sèvres

Théâtre – Humour

Max doit avouer à Francesco son ami d’enfance, qu’ il entretient une relation amoureuse avec sa mère.

Ce dernier, cherche désespérément ce petit jeune qui a brisé le couple de ses parents.

Quant à Charles, le dernier de la bande, il revient après 10 ans d’exil sur Paris, annoncer son mariage.

Tout public.

2024-02-24 fin : 2024-02-24 . EUR.

Place du champ de foire Salle Clouzot

La Crèche 79260 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Theater – Humor

Max has to confess to Francesco, his childhood friend, that he’s having an affair with his mother.

Francesco is desperately looking for the young man who broke up his parents’ marriage.

As for Charles, the last of the gang, he returns to Paris after 10 years of exile to announce his marriage.

All audiences

Teatro – Humor

Max tiene que confesar a Francesco, su amigo de la infancia, que tiene una aventura con su madre.

Francesco está desesperado por encontrar al joven que rompió el matrimonio de sus padres.

Charles, el último de la banda, regresa a París tras diez años de exilio para anunciar su boda.

Todos los públicos

Theater – Humor

Max muss seinem Jugendfreund Francesco gestehen, dass er eine Liebesbeziehung zu seiner Mutter hat.

Er sucht verzweifelt nach dem jungen Mann, der die Ehe seiner Eltern zerstört hat.

Charles, der Letzte der Gruppe, kehrt nach zehn Jahren im Exil nach Paris zurück, um seine Hochzeit zu verkünden.

Alle Zuschauer

Mise à jour le 2023-09-23 par OT Haut Val De Sèvre