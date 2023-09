Hommage à Michel Berger Place du champ de foire La Crèche, 19 janvier 2024, La Crèche.

La Crèche,Deux-Sèvres

Musique – Chanson française

Jean Marc nous fait découvrir ou redécouvrir l’oeuvre de Michel Berger.

Il joue au piano et chante les chansons de Berger et à travers elles, nous raconte les différents moments de la carrière et de la vie de Michel. Une histoire, ou on découvre l’interprète, l’auteur, le compositeur mais aussi l’homme qu’était cet immense et incontournable artiste de la chanson française.

Durée : 1h30

A partir de 10 ans.

Place du champ de foire Salle Clouzot

La Crèche 79260 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Music – French chanson

Jean Marc helps us discover or rediscover the work of Michel Berger.

He plays the piano and sings Berger’s songs, recounting the different moments in Michel’s career and life. A story in which we discover the interpreter, the author, the composer, but also the man who was this immense and unavoidable artist of French chanson.

Running time: 1h30

Ages 10 and up

Música – chanson francesa

Jean Marc nos ayuda a descubrir o redescubrir la obra de Michel Berger.

Toca el piano y canta las canciones de Berger, relatando los diferentes momentos de la carrera y la vida de Michel. Es una historia sobre el cantante, compositor y autor, pero también sobre el hombre que fue este inmenso e indiscutible artista de la chanson francesa.

Duración: 1h30

A partir de 10 años

Musik – Französischer Chanson

Jean Marc lässt uns das Werk von Michel Berger entdecken oder wiederentdecken.

Er spielt am Klavier und singt die Lieder Bergers und erzählt uns anhand dieser Lieder die verschiedenen Momente von Michels Karriere und Leben. Eine Geschichte, in der wir den Interpreten, den Autor, den Komponisten, aber auch den Menschen entdecken, der dieser immense und unumgängliche Künstler des französischen Chansons war.

Dauer: 1,5 Stunden

Ab 10 Jahren

