Nos vies – Cie Aline Place du champ de foire La Crèche, 27 octobre 2023, La Crèche.

La Crèche,Deux-Sèvres

Théâtre – Improvisation

Nos vies sont faites de rires, de larmes, d’épreuves, de frustrations, de joies… Et si on profitait de tout ça pour improviser ? Pour raconter, chanter, inventer de nouvelles vies ou les modifier pour en arranger la vérité…

Nos Vies est un spectacle dans lequel Igor Potoczny improvise à partir de souvenirs racontés par le public.

Durée : 1h15.

2023-10-27 fin : 2023-10-27 . EUR.

Place du champ de foire Salle Clouzot

La Crèche 79260 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Theater – Improvisation

Our lives are made up of laughter, tears, proofs, frustrations, joys… What if we took advantage of all this to improvise? To tell stories, to sing, to invent new lives, or to modify them in order to arrange their reality?

Nos Vies is a show in which Igor Potoczny improvises from memories recounted by the audience.

Running time: 1h15

Teatro – Improvisación

Nuestra vida está hecha de risas, lágrimas, pruebas, frustraciones, alegrías… ¿Y si aprovecháramos todo esto para improvisar? ¿Para contar historias, cantar, inventar nuevas vidas o cambiarlas para hacerlas más reales?

Nos Vies es un espectáculo en el que Igor Potoczny improvisa a partir de recuerdos contados por el público.

Duración: 1 hora y 15 minutos

Theater – Improvisation

Unser Leben besteht aus Lachen, Tränen, Emotionen, Frustrationen und Freude? Wie wäre es, wenn wir all das zum Improvisieren nutzen würden? Um zu erzählen, zu singen, neue Leben zu erfinden oder sie zu verändern, um ihre Veteranen zu arrangieren?

Unsere Leben ist eine Show, in der Igor Potoczny auf der Grundlage von Erinnerungen improvisiert, die das Publikum erzählt.

Dauer: 1h15

Mise à jour le 2023-09-23 par OT Haut Val De Sèvre