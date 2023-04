Marché de La Couronne Place du Champ de Foire La Couronne Catégories d’Évènement: Charente

Marché de La Couronne Place du Champ de Foire, 1 janvier 2023, La Couronne. Marché alimentaire le mercredi, marché mixte le samedi..

2023-01-01 à 07:30:00 ; fin : 2023-12-31 13:00:00.

La Couronne 16400 Charente Nouvelle-Aquitaine



Food market on Wednesday, mixed market on Saturday. Mercado de alimentación los miércoles, mercado mixto los sábados. Lebensmittelmarkt am Mittwoch, gemischter Markt am Samstag. Mise à jour le 2023-03-30 par Office de Tourisme du Pays d'Angoulême

