Exposition « Irène Némirovsky et cartes postales ancienne » et visite du musée de la forge et du sabot Place du champ de foire Issy-l’Évêque Catégories d’Évènement: Issy-l'Évêque

Saône-et-Loire Exposition « Irène Némirovsky et cartes postales ancienne » et visite du musée de la forge et du sabot Place du champ de foire Issy-l’Évêque, 17 septembre 2023, Issy-l'Évêque. Exposition « Irène Némirovsky et cartes postales ancienne » et visite du musée de la forge et du sabot Dimanche 17 septembre, 15h00 Place du champ de foire L’association Mémoire et Patrimoine Issyquois vous propose plusieurs animations.

« EXPOSITION IRÈNE NÉMIROVSKY ET CARTES POSTALES ANCIENNES »

Découvrez l’histoire d’Irène Némirovsky, romancière qui à vécu à Issy-l’Évêque. Une exposition de cartes postales anciennes est également proposées. MUSÉE DE LA FORGE ET DU SABOT

Le musée vous présente une ancienne forge ainsi que le travail de sabotier. Place du champ de foire 71760 Issy l’Evêque Issy-l’Évêque 71760 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « phone », « value »: « 0679536927 »}] Village Parking Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T15:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

2023-09-17T15:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00 @ Mairie d’Issy-l’Évêque Détails Catégories d’Évènement: Issy-l'Évêque, Saône-et-Loire Autres Lieu Place du champ de foire Adresse 71760 Issy l’Evêque Ville Issy-l'Évêque Departement Saône-et-Loire Lieu Ville Place du champ de foire Issy-l'Évêque latitude longitude 46.707636;3.972435

Place du champ de foire Issy-l'Évêque Saône-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/issy-l'eveque/