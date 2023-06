Gençay en fête Place du champ de foire Gençay, 25 août 2023, Gençay.

Gençay,Vienne

Concert de Julien Loko

C’est la voix irlandaise à découvrir sans attendre

Buvette et restauration.

2023-08-25 à ; fin : 2023-08-25 . .

Place du champ de foire

Gençay 86160 Vienne Nouvelle-Aquitaine



Julien Loko concert

The Irish voice to discover without delay

Refreshments and catering

Concierto de Julien Loko

Esta es la voz irlandesa que hay que descubrir sin demora

Refrescos y catering

Konzert von Julien Loko

Er ist die irische Stimme, die Sie sofort entdecken sollten

Getränke und Essen

Mise à jour le 2023-06-06 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou