Comice agricole et brocante / foire commerciale place du champ de foire Dun-le-Palestel, 19 août 2023, Dun-le-Palestel.

Dun-le-Palestel,Creuse

Lors du Comice agricole de Dun le Palestel, la brocante et foire commerciale se déroulent à partir de 8:30. Pour toutes inscriptions pour la brocante 06 60 27 24 87..

2023-08-19 fin : 2023-08-19 20:00:00. .

place du champ de foire

Dun-le-Palestel 23800 Creuse Nouvelle-Aquitaine



During the Comice agricole in Dun le Palestel, the brocante and trade fair take place from 8:30. To register for the flea market, please call 06 60 27 24 87.

Durante el Comice agricole de Dun le Palestel, el mercadillo y la feria tienen lugar a partir de las 8:30. Para inscribirse en el mercadillo, llame al 06 60 27 24 87.

Während des Comice agricole in Dun le Palestel findet ab 8:30 Uhr der Trödelmarkt und die Handelsmesse statt. Für alle Anmeldungen für den Trödelmarkt 06 60 27 24 87.

Mise à jour le 2023-05-09 par Creuse Tourisme