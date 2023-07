Cet évènement est passé Marché Place du champ de foire Dun-le-Palestel Catégories d’Évènement: Creuse

Dun-le-Palestel Marché Place du champ de foire Dun-le-Palestel, 2 février 2023, Dun-le-Palestel. Dun-le-Palestel,Creuse Tous les jeudis matins place du champs de foire..

2023-02-02 fin : 2023-02-02 13:00:00. .

Place du champ de foire

Dun-le-Palestel 23800 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Every Thursday morning, Place du Champs de Foire. Todos los jueves por la mañana en la Place du Champs de Foire. Jeden Donnerstagmorgen Place du champs de foire. Mise à jour le 2023-02-22 par OT Pays Dunois Détails Catégories d’Évènement: Creuse, Dun-le-Palestel Autres Lieu Place du champ de foire Adresse Place du champ de foire Ville Dun-le-Palestel Departement Creuse Lieu Ville Place du champ de foire Dun-le-Palestel

Place du champ de foire Dun-le-Palestel Creuse https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/dun-le-palestel/