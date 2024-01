Théâtre « Le Manuscrit des chiens » Place du Champ de Foire Cormery, samedi 17 février 2024.

Cormery Indre-et-Loire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-17 20:30:00

fin : 2024-02-17 21:30:00

Une histoire de clébards norvégiens à découvrir en famille et en musique !

Haktor est « chien de bateau » : il coule des jours paisibles auprès de son maître, le Capitaine Phosphore, à bord d’un caboteur qui transporte du sable et du gravier sur les fjords norvégiens. Et la vie est tout à fait comme elle doit être… Mais un jour, voilà que le capitaine déclare qu’il veut acheter un deuxième chien ! … Horreur. Est-ce que rien ne sera plus jamais comme avant pour Haktor ?

Humour, émotion… poésie. Avec un jeu très physique, rythmique et choral, trois comédiens et une violoncelliste plongent dans une pièce poignante et d’une drôlerie irrésistible. Un « drame » qui parlera aux jeunes spectateurs comme à leurs parents.

10 EUR.

Place du Champ de Foire

Cormery 37320 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire nacelculture@gmail.com



