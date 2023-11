Marché de Noël à Chénérailles Place du champ de foire Chénérailles, 17 décembre 2023, Chénérailles.

Chénérailles,Creuse

DIMANCHE 17 DECEMBRE 2023 de 10h à 17h

Marché de Noël de Chénérailles

Nombreux exposants de produits locaux

Animations enfants

Buvette/Snack

Plein d’animations et de belles surprises!!!.

2023-12-17 fin : 2023-12-17 17:00:00. .

Place du champ de foire

Chénérailles 23130 Creuse Nouvelle-Aquitaine



SUNDAY DECEMBER 17, 2023 10am to 5pm

Chénérailles Christmas Market

Numerous exhibitors of local products

Children’s entertainment

Snack bar

Lots of entertainment and surprises!

DOMINGO 17 DE DICIEMBRE DE 2023 de 10h a 17h

Mercado de Navidad de Chénérailles

Numerosos expositores de productos locales

Animación infantil

Cafetería

Numerosas animaciones y grandes sorpresas

SONNTAG, 17. DEZEMBER 2023 von 10 bis 17 Uhr

Weihnachtsmarkt in Chénérailles

Zahlreiche Aussteller mit lokalen Produkten

Animationen für Kinder

Getränkestand/Snack

Viele Animationen und Überraschungen!

Mise à jour le 2023-11-03 par Creuse Tourisme