Marché Place du Champ de Foire Chénérailles, 6 mars 2023, Chénérailles.

Chénérailles Creuse

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-03-06

fin : 2023-03-06

Marché tous les vendredis matin.

Marché les 5 et 20 de chaque mois sauf si Dimanche, reporté au Lundi.

Place du Champ de Foire

Chénérailles 23130 Creuse Nouvelle-Aquitaine



