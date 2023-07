Marché Place du Champ de Foire Chénérailles, 1 janvier 2022, Chénérailles.

Chénérailles,Creuse

Marché tous les vendredis matin.

Marché les 5 et 20 de chaque mois sauf si Dimanche, reporté au Lundi.

2022-01-01 fin : 2023-02-06 . .

Place du Champ de Foire

Chénérailles 23130 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Market every Friday morning.

Market on the 5th and 20th of each month except Sunday, which is moved to Monday

Mercado todos los viernes por la mañana.

Mercados los días 5 y 20 de cada mes, excepto los domingos, que se trasladan a los lunes

Markt jeden Freitagmorgen.

Markt am 5. und 20. eines jeden Monats, außer wenn Sonntag auf Montag verschoben wird

Mise à jour le 2023-02-22 par Creuse Tourisme