Village départ TOUR DE FRANCE Place du Champ de Foire, 14 juillet 2023, Châtillon-sur-Chalaronne.

Châtillon-sur-Chalaronne,Ain

Châtillon-sur-Chalaronne, ville départ du Tour de France pour la première fois !.

2023-07-14 à 10:00:00 ; fin : 2023-07-14 23:30:00. .

Place du Champ de Foire

Châtillon-sur-Chalaronne 01400 Ain Auvergne-Rhône-Alpes



Châtillon-sur-Chalaronne, starting city of the Tour de France for the first time!

Châtillon-sur-Chalaronne, ¡ciudad de salida del Tour de Francia por primera vez!

Châtillon-sur-Chalaronne ist zum ersten Mal Startort der Tour de France!

