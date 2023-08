Forum des associations Place du Champ de Foire Chamberet, 9 septembre 2023, Chamberet.

Chamberet,Corrèze

Présentation des associations chambertoises avec démonstrations et animations diverses.

2023-09-09 fin : 2023-09-09 . .

Place du Champ de Foire

Chamberet 19370 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Presentation of local associations with demonstrations and various activities

Presentación de asociaciones locales con demostraciones y actividades diversas

Vorstellung der Chambertiner Vereine mit Vorführungen und verschiedenen Animationen

