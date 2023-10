Festival d’automne Bugeat : Stage de fusing Place du champ de foire Bugeat, 23 octobre 2023, Bugeat.

Bugeat,Corrèze

Dans le cadre de son Festival d’automne l’association « les Amis du Pays de Bugeat » propose un stage de fusing animé par Chantal Godet-Cheneval, maître vitrailliste.

Thème : Art de la table

Le FUSING est une technique de verrerie qui consiste à assembler par superposition des morceaux de verre collés à froid, puis à porter l’ensemble dans un four à son point de fusion pour former une seule pièce homogène.

Stage de 10h, réparties en 5 1/2 journées, matin ou après-midi au choix, tarif 90€, les stagiaires repartent avec leur création..

2023-10-23 fin : 2023-10-27 17:00:00. .

Place du champ de foire

Bugeat 19170 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



As part of its Autumn Festival, the association « Les Amis du Pays de Bugeat » is offering a fusing workshop led by stained glass master Chantal Godet-Cheneval.

Theme: Art of the table

FUSING is a glassmaking technique that involves superimposing cold-glued pieces of glass, then heating them in a kiln to their melting point to form a single homogeneous piece.

10-hour course, divided into 5 1/2 days, morning or afternoon, price 90? trainees leave with their creation.

En el marco de su Festival de Otoño, la asociación « Les Amis du Pays de Bugeat » propone un taller de fusing dirigido por Chantal Godet-Cheneval, maestra vidriera.

Tema: El arte de la mesa

La FUSIÓN es una técnica vidriera que consiste en superponer piezas de vidrio pegadas en frío y calentarlas en un horno hasta su punto de fusión para formar una sola pieza homogénea.

Se trata de un curso de 10 horas, divididas en 5 días y medio, a elegir entre mañanas o tardes, con un coste de 90 euros.

Im Rahmen seines Herbstfestivals bietet der Verein « Les Amis du Pays de Bugeat » einen Fusing-Workshop an, der von Chantal Godet-Cheneval, einer Meisterin für Glasmalerei, geleitet wird.

Thema: Tischkunst

FUSING ist eine Glastechnik, bei der kalt verklebte Glasstücke durch Übereinanderlegen zusammengefügt werden und das Ganze dann in einem Ofen auf seinen Schmelzpunkt gebracht wird, um ein einziges homogenes Stück zu bilden.

Der Kurs dauert 10 Stunden, aufgeteilt in 5 halbe Tage, wahlweise vormittags oder nachmittags, Preis 90?

