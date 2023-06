Festival de Bugeat Stage de perfectionnement à la technique du vitrail Place du champ de foire Bugeat Catégories d’Évènement: Bugeat

Corrèze Festival de Bugeat Stage de perfectionnement à la technique du vitrail Place du champ de foire Bugeat, 31 juillet 2023, Bugeat. Bugeat,Corrèze Dans le cadre de son festival Sport et Culture l’association « les Amis du Pays de Bugeat » organise un atelier de perfectionnement à la technique du vitrail : réalisation d’un « tableau Arlequin » animé par Chantal Godet-Cheneval, maître vitrailliste..

2023-07-31 à ; fin : 2023-08-03 12:00:00. .

L'association des « Amis du Pays de Bugeat » organise un atelier d'initiation à la technique du vitrail : réalisation d'un miroir avec bordures en verres de couleur par Chantal Godet. En el marco de su festival Deporte y Cultura, la asociación « Les Amis du Pays de Bugeat » organiza un taller para perfeccionar la técnica de la vidriera: creación de un « cuadro Arlequín » dirigido por Chantal Godet-Cheneval, maestra vidriera. Im Rahmen seines Festivals Sport et Culture organisiert der Verein « Les Amis du Pays de Bugeat » einen Workshop zur Perfektionierung der Technik der Glasmalerei: Herstellung eines « Harlekin-Bildes » unter der Leitung von Chantal Godet-Cheneval, einer Meisterin der Glasmalerei.

