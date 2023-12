A l’affiche du cinémobile ! Place du champ de foire Briare, 4 janvier 2024 14:00, Briare.

Ciclic Centre Val de Loire vous propose 3 projections, le jeudi 4 janvier à Briare :

Séance de 16 h 00, fiction : Wish de Chris Buck, Fawn Veerasunthorn ;

Séance de 18 h 00, fiction : Le temps d’aimer de Katell Quillévéré avac Anaïs Demoustier, Vincent Lacoste, Paul Beaupaire ;

Séance de 20 h 45 : Les trois mousquetaires, Milady de Martin Bourboulon avec François Civil, Romain Duris, Vincent Cassel, Pio Marmaï, Eva Green.

Accessibilité moteur, accessibilité sensorielle (boucles magnétiques portatives et audiodescription du film individualisé). Merci d’anticiper votre venue afin de vous accueillir et de vous installer.

