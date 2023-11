A l’affiche du cinémobile ! Place du champ de foire Briare, 23 novembre 2023, Briare.

A l’affiche du cinémobile ! Jeudi 23 novembre, 15h00 Place du champ de foire Voir http://cinemobile.ciclic.fr

Ciclic Centre Val de Loire vous propose 3 projections, le jeudi 23 novembre à Briare :

Séance de 16 h 00, fiction : Marie-Line et son juge de Jean-Pierre Améris avec Louane Emera, Michel Blanc, Victor Belmondo ;

Séance de 17 h 30, fiction : Chacun pour tous de Vianney Lebasque avec Ahmed Sylla, Jean-Pierre Darroussin, Olivier Barthelemy ;

Séance de 20 h 30 : fiction : L’abbé Pierre, une vie de combats de Frédéric Tellier avec Benjamin Lavernhe, Emmanuel Bercot, Michel Vuillermoz.

Accessibilité moteur, accessibilité sensorielle (boucles magnétiques portatives et audiodescription du film individualisé). Merci d’anticiper votre venue afin de vous accueillir et de vous installer.

Place du champ de foire Place du champ de foire, Briare Briare [{« type »: « phone », « value »: « 02 38 31 20 08 »}, {« type »: « link », « value »: « http://cinemobile.ciclic.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-23T15:00:00+01:00 – 2023-11-23T21:00:00+01:00

2023-11-23T15:00:00+01:00 – 2023-11-23T21:00:00+01:00

FMACEN045V50952Z

Office de Tourisme – Terres de Loire et Canaux – I.Rémy