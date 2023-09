A l’affiche du cinémobile ! Place du champ de foire Briare Catégorie d’Évènement: Briare A l’affiche du cinémobile ! Place du champ de foire Briare, 19 octobre 2023, Briare. A l’affiche du cinémobile ! Jeudi 19 octobre, 16h00 Place du champ de foire Voir http://cinemobile.ciclic.fr Ciclic Centre Val de Loire vous propose 3 projections, le jeudi 19 octobre, à Briare :

Séance de 16 h 00, fiction : La Petite de Guillaume Nicloux avec Fabrice Luchini, Mara Taquin, Maud Wyler

Séance de 18 h 00, fiction : Elémentaire de Peter Sohn

Séance de 20 h 30 : fiction : Un métier sérieux de Thomas Lilti avec Vincent Lacoste, Françoise Cluzet, Adèle Exarchopoulos

Accessibilité moteur, accessibilité sensorielle (boucles magnétiques portatives et audiodescription du film individualisé). Merci d'anticiper votre venue afin de vous accueillir et de vous installer.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-19T16:00:00+02:00 – 2023-10-19T22:30:00+02:00

