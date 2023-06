A l’affiche du cinémobile ! Place du champ de foire Briare, 29 juin 2023, Briare.

A l’affiche du cinémobile ! Jeudi 29 juin, 15h45 Place du champ de foire Voir http://cinemobile.ciclic.fr

Ciclic Centre Val de Loire vous propose 3 projections, le jeudi 29 juin, à Briare :

Séance de 15h45, fiction : L’improbable voyage d’Harold Fry d’ Hettie MacDonald avec Jim Broadbent, Penelope Wilton, Linda Bassett.

Séance de 17h45, fiction : Spider-man accross the spider-verse de Phil Lord, Christopher Miller

Séance de 20h 45 : fiction, Wahou ! de Bruno Podalydès avec Karin Viard, Bruno Podalydès, Sabine Azéma

Accessibilité moteur, accessibilité sensorielle (boucles magnétiques portatives et audiodescription du film individualisé). Merci d’anticiper votre venue afin de vous accueillir et de vous installer.

Place du champ de foire Place du champ de foire, Briare Briare

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-29T15:45:00+02:00 – 2023-06-29T22:00:00+02:00

Office de Tourisme – Terres de Loire et Canaux – I.Rémy