Marché à l’ancienne Place du champ de foire, 21 mai 2023, Briare. Marché à l’ancienne 21 mai – 10 septembre, les dimanches Place du champ de foire Les marchés à l’ancienne se déroulent de mai à septembre, un dimanche par mois sous l’égide d’une association de producteurs locaux. Venez rencontrer les producteurs de notre territoire et découvri… Place du champ de foire Place du champ de foire, Briare Briare L’association des ” Marchés à l’ancienne” est composée de producteurs locaux qui proposent à la dégustation et à la vente leur production, un dimanche matin par mois, de mai à septembre.

Dans une ambiance champêtre, les producteurs accueillent le public. A découvrir sur place : des fruits et légumes de saison, des fromages de vache et de brebis, des fleurs, des vins de l’AOC Coteaux du Giennois (blanc, rosé et rouge). Pour tout renseignement, contactez le 06 20 19 50 71.

