Ciclic Centre Val de Loire vous propose 3 projections, le jeudi 4 mai, à Briare :

Séance de 16h00, fiction : L’établi de Mathias Gokalp avec Swann Arlaud, Mélanie Thierry, Denis Podalydès.

Séance de 18h15 : film d’animation, Super Mario Bros, le film de Aaron Morvath, Michaël Jelenic

Séance de 20h30 : fiction, Les trois mousquetaires d’Artagnan avec François Civil, Vincent Casssel, Romain Duris, Louis Garrel, Eva Green.

Accessibilité moteur, accessibilité sensorielle (boucles magnétiques portatives et audiodescription du film individualisé). Merci d'anticiper votre venue afin de vous accueillir et de vous installer.

