Randonnée pédestre Place du Champ de Foire Bourganeuf, 5 mai 2024, Bourganeuf.

Bourganeuf,Creuse

Randonnée pédestre organisée par l’association ADMVC et en partenariat avec Lou Chami au départ de la Gare routière de Bourganeuf à 10h, parcours : 12km. Nos amis les chiens ne sont pas admis..

2024-05-05 fin : 2024-05-05 . .

Place du Champ de Foire

Bourganeuf 23400 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Hiking organized by the ADMVC association in partnership with Lou Chami, departing from the Bourganeuf bus station at 10am, course: 12km. Dogs are not allowed.

Marcha organizada por la asociación ADMVC en colaboración con Lou Chami, salida de la estación de autobuses de Bourganeuf a las 10h, recorrido: 12 km. No se admiten perros.

Wanderung, organisiert vom Verein ADMVC und in Partnerschaft mit Lou Chami. Start am Busbahnhof von Bourganeuf um 10 Uhr, Strecke: 12 km. Unsere Freunde, die Hunde, sind nicht zugelassen.

Mise à jour le 2023-10-23 par Creuse Tourisme