OCTOBRE ROSE – Randonnée pédestre Place du Champ de Foire Bourganeuf, 22 octobre 2023, Bourganeuf.

Bourganeuf,Creuse

Randonnée pédestre avec l’association Lou Chami, randonnée gourmande, programmation à venir.

Nos amis les chiens ne sont pas admis..

Place du Champ de Foire

Bourganeuf 23400 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Hiking with the Lou Chami association, gourmet hike, program to come.

Dogs are not allowed.

Senderismo con la asociación Lou Chami, senderismo gastronómico, programa por venir.

No se admiten perros.

Wanderung mit dem Verein Lou Chami, Gourmetwanderung, Programm folgt.

Unsere Freunde, die Hunde, sind nicht zugelassen.

Mise à jour le 2023-02-27 par Creuse Tourisme