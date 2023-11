Vente de sapins de Noël Place du Champ de Foire Bessines-sur-Gartempe, 9 décembre 2023, Bessines-sur-Gartempe.

Bessines-sur-Gartempe,Haute-Vienne

L’association de parents d’élèves FCPE vous propose la vente de sapins de Noël (production locale). Cette vente est réalisée au profit des élèves scolarisés à Bessines de la maternelle au collège. Passez votre commande avant le vendredi 1er décembre et venez le chercher place du champ de foire. Commande via le bon de commande ou en ligne..

2023-12-09 fin : 2023-12-09 12:00:00. .

Place du Champ de Foire

Bessines-sur-Gartempe 87250 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



The FCPE parents’ association is selling locally-produced Christmas trees. The sale will benefit Bessines schoolchildren from kindergarten to collège. Place your order before Friday December 1 and pick it up at Place du Champ de Foire. Order via the order form or online.

La asociación de padres FCPE vende árboles de Navidad de producción local. La venta está destinada a los escolares de Bessines, desde la guardería hasta el colegio. Haga su pedido antes del viernes 1 de diciembre y recójalo en la Place du Champ de Foire. Puede hacer su pedido mediante el formulario de pedido o en línea.

Die Elternvereinigung FCPE bietet Ihnen den Verkauf von Weihnachtsbäumen (aus lokaler Produktion) an. Dieser Verkauf kommt den Schülern zugute, die in Bessines vom Kindergarten bis zum Collège zur Schule gehen. Geben Sie Ihre Bestellung vor Freitag, dem 1. Dezember auf und holen Sie sie auf dem Place du champ de foire ab. Bestellung über den Bestellschein oder online.

