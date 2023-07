Repas tête de veau – Comité de jumelage avec l’Alsace Place du Champ de Foire Bessines-sur-Gartempe, 4 août 2023, Bessines-sur-Gartempe.

Bessines-sur-Gartempe,Haute-Vienne

Repas festif et convivial en extérieur sur la place centrale..

2023-08-04 fin : 2023-08-05 01:00:00. .

Place du Champ de Foire

Bessines-sur-Gartempe 87250 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Festive, convivial outdoor meal in the central square.

Una comida festiva y distendida al aire libre en la plaza central.

Festliches und geselliges Essen im Freien auf dem zentralen Platz.

Mise à jour le 2023-07-15 par OT Monts du Limousin