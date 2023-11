MARCHÉ AUX TRUFFES ET AU SAFRAN Place du Champ de Foire Benet Catégories d’Évènement: Benet

Vendée MARCHÉ AUX TRUFFES ET AU SAFRAN Place du Champ de Foire Benet, 17 décembre 2023, Benet. Benet,Vendée A la rencontre des artisans, créateurs et producteurs….

2023-12-17 fin : 2023-12-17 17:00:00. .

Place du Champ de Foire Salle des Halles

Benet 85490 Vendée Pays de la Loire



To meet the craftsmen, creators and producers… Para conocer a los artesanos, creadores y productores… Treffen Sie Handwerker, Designer und Produzenten… Mise à jour le 2023-11-22 par Vendée Expansion Détails Catégories d’Évènement: Benet, Vendée Autres Lieu Place du Champ de Foire Adresse Place du Champ de Foire Salle des Halles Ville Benet Departement Vendée Lieu Ville Place du Champ de Foire Benet latitude longitude 46.389691;-0.6015985

Place du Champ de Foire Benet Vendée https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/benet/