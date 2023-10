Marché de Noël Place du Champ de Foire Arnac-la-Poste, 10 décembre 2023, Arnac-la-Poste.

Arnac-la-Poste,Haute-Vienne

Profitez de ce rendez-vous festif pour faire vos derniers petits cadeaux de Noël et préparer votre table de fête auprès des divers exposants présents. Les enfants auront le plaisir de rencontrer le Père Noël et de faire des tours de manège. Tout est prévu pour réchauffer les estomacs avec des boissons chaudes (vin chaud, chocolat, café) et de bonnes crêpes et pâtisseries..

2023-12-10 fin : 2023-12-10 17:00:00. .

Place du Champ de Foire

Arnac-la-Poste 87160 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Take advantage of this festive event to buy your last Christmas gifts and prepare your festive table from the various exhibitors present. Children will have the pleasure of meeting Santa Claus and taking a ride on the merry-go-round. There’s also plenty to warm the stomach with hot drinks (mulled wine, chocolate, coffee) and delicious crepes and pastries.

Aproveche este acontecimiento festivo para comprar sus últimos regalos de Navidad y preparar su mesa festiva en los distintos expositores presentes. Los niños tendrán el placer de conocer a Papá Noel y dar un paseo en el tiovivo. También podrá calentar el estómago con bebidas calientes (vino caliente, chocolate, café) y deliciosos crepes y pasteles.

Nutzen Sie diesen festlichen Termin, um Ihre letzten kleinen Weihnachtsgeschenke zu besorgen und bei den verschiedenen anwesenden Ausstellern Ihren Festtagstisch zu decken. Die Kinder werden das Vergnügen haben, den Weihnachtsmann zu treffen und auf dem Karussell zu reiten. Es ist alles vorhanden, um die Mägen mit heißen Getränken (Glühwein, Kakao, Kaffee) und guten Crêpes und Gebäck zu wärmen.

Mise à jour le 2023-10-17 par OT Pays du Haut Limousin