Soirée Beaujolais Place du Champ de Foire Arnac-la-Poste, 18 novembre 2023, Arnac-la-Poste.

Arnac-la-Poste,Haute-Vienne

Venez déguster le millésime 2023 accompagné d’une assiette de charcuterie et de fromage dans une ambiance chaleureuse. Des gâteaux vous sont proposés en dessert. Sur réservation..

2023-11-18 fin : 2023-11-18 . EUR.

Place du Champ de Foire Salle des fêtes

Arnac-la-Poste 87160 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Come and taste the 2023 vintage with a plate of charcuterie and cheese in a warm and friendly atmosphere. Cakes available for dessert. Reservations required.

Venga a degustar la añada 2023 con un plato de charcutería y queso en un ambiente cálido y acogedor. Hay tartas disponibles para el postre. Reserva obligatoria.

Probieren Sie den Jahrgang 2023 zusammen mit einem Wurst- und Käseteller in einer gemütlichen Atmosphäre. Zum Nachtisch werden Ihnen Kuchen angeboten. Auf Reservierung.

Mise à jour le 2023-10-17 par OT Pays du Haut Limousin