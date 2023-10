Randonnée pédestre Place du Champ de Foire Arnac-la-Poste, 11 novembre 2023, Arnac-la-Poste.

Arnac-la-Poste,Haute-Vienne

Profitez de ce jour férié pour vous dégourdir les jambes lors de cette randonnée pédestre accompagnée autour du village de Chez Nicot à Arnac la Poste. Départ du bourg à 13h30 ou rendez-vous au lieu-dit Chez Nicot à 14h pour le départ..

2023-11-11 fin : 2023-11-11 . EUR.

Place du Champ de Foire

Arnac-la-Poste 87160 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Take advantage of this public holiday to stretch your legs on this guided hike around the village of Chez Nicot in Arnac la Poste. Departure from the village at 1.30pm or meet at Chez Nicot at 2pm for the start.

Aproveche este día festivo para estirar las piernas con este paseo guiado por el pueblo de Chez Nicot, en Arnac la Poste. Salida del pueblo a las 13:30 o encuentro en Chez Nicot a las 14:00 para la salida.

Nutzen Sie diesen Feiertag, um sich bei dieser begleiteten Wanderung um das Dorf Chez Nicot in Arnac la Poste die Beine zu vertreten. Abfahrt im Dorf um 13:30 Uhr oder Treffpunkt im Ort Chez Nicot um 14 Uhr zur Abfahrt.

Mise à jour le 2023-10-17 par OT Pays du Haut Limousin