Loto Place du Champ de Foire Arnac-la-Poste, 17 septembre 2023, Arnac-la-Poste.

Arnac-la-Poste,Haute-Vienne

Venez vous divertir et tenter de remporter les nombreux bons d’achats mis en jeu. Buvette et crêpes seront proposées pour combler les petits creux..

2023-09-17 fin : 2023-09-17 . .

Place du Champ de Foire Salle polyvalente

Arnac-la-Poste 87160 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Come and enjoy yourself, and try to win one of the many vouchers on offer. Refreshments and crêpes will be on offer to satisfy your hunger pangs.

Venga a divertirse y a intentar ganar uno de los muchos vales que se ofrecen. Habrá refrescos y crepes para saciar el hambre.

Kommen Sie und amüsieren Sie sich und versuchen Sie, einen der zahlreichen Einkaufsgutscheine zu gewinnen. Für den kleinen Hunger zwischendurch werden Getränke und Crêpes angeboten.

Mise à jour le 2023-09-12 par OT Pays du Haut Limousin