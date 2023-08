Journées Européennes du Patrimoine – Exposition et ateliers ‘Art Nomad, la petite reine de l’art festif, vous invite sur son terrain » Place du Champ de Foire Arnac-la-Poste, 16 septembre 2023, Arnac-la-Poste.

Arnac-la-Poste,Haute-Vienne

« art nOmad, c’est du sport ! »

Entre sa fiévreuse course à l’escargotmobile, sa cultissime descente en limousine, ses frénétiques cours de dessin en pédalo, son curieux duel de bottes de sept lieues, sans oublier bien sûr sa triple triennale marathon, en presque 25 ans d’entraînement et de défis relevés, la petite association arnacoise en aura accompli des exploits et des performances artistiques ! Et ce n’est que le début d’une joyeuse course qui vise carrément l’autre bout de la planète !

Venez slalomer au sein d’une exposition interactive pleine de surprises retraçant cette histoire bien vivante, jalonnée de tant de belles rencontres.

Et comme il n’y a rien de meilleur que de passer le relais, vous pourrez également participer tout au long de la journée à des ateliers tout public (du dessin chronométré, assemblage équilibriste…) et repartir avec votre création, etc..

2023-09-16 fin : 2023-09-16 18:00:00. .

Place du Champ de Foire Salle des fêtes

Arnac-la-Poste 87160 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



« art nOmad is sport!

Between its feverish snail-mobile race, its cultish limousine descent, its frenetic pedal-boat drawing classes, its curious seven-league boots duel, not forgetting of course its triple marathon triennial, in almost 25 years of training and challenges taken up, the little association from Arnac will have accomplished some feats and artistic performances! And that’s just the beginning of a joyous race that’s aimed squarely at the other end of the planet!

Come and slalom your way through an interactive exhibition full of surprises, retracing this lively history marked by so many wonderful encounters.

And as there’s nothing better than passing on the baton, you’ll also be able to take part in workshops for the general public throughout the day (timed drawing, balancing assembly…) and leave with your own creation, etc.

« ¡el arte nOmad es deporte!

Entre su febril carrera en caracol-móvil, su culto descenso en limusina, sus frenéticas clases de dibujo en bote de pedales, su curioso duelo de botas de siete leguas, sin olvidar por supuesto su triple maratón trienal, en casi 25 años de entrenamientos y retos, ¡la pequeña asociación de Arnac habrá realizado muchas hazañas y actuaciones artísticas! ¡Y eso es sólo el principio de una alegre carrera que apunta directamente al otro extremo del planeta!

Venga a disfrutar de una exposición interactiva llena de sorpresas, que recorre la historia de este animado grupo de personas que ha conocido a tanta gente maravillosa.

Y como no hay nada mejor que pasar el testigo, a lo largo del día también podrá participar en talleres para el público en general (dibujo cronometrado, montaje de equilibrios, etc.) y marcharse con su propia creación, etc.

« kunst nOmad, das ist sport! »

Zwischen dem fieberhaften Schneckenmobilrennen, der kultigen Limousinenfahrt, den hektischen Zeichenkursen auf dem Tretboot, dem kuriosen Siebenmeilenstiefelduell und natürlich dem dreimaligen Marathontriennale hat der kleine Verein aus Arnac in fast 25 Jahren Training und Herausforderungen eine ganze Reihe von Heldentaten und künstlerischen Leistungen vollbracht Und das ist erst der Anfang eines fröhlichen Rennens, das bis ans andere Ende der Welt führen soll!

In einer interaktiven Ausstellung voller Überraschungen, die diese lebendige Geschichte mit ihren vielen schönen Begegnungen erzählt, können Sie Slalom laufen.

Und da es nichts Besseres gibt, als den Staffelstab weiterzugeben, können Sie den ganzen Tag über an Workshops für jedermann teilnehmen (Zeichnen auf Zeit, Zusammenbau eines Balanciergeräts…) und Ihre Kreation mit nach Hause nehmen usw.

Mise à jour le 2023-08-20 par OT Pays du Haut Limousin