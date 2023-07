Assemblade Place du Champ de Foire Arnac-la-Poste, 27 août 2023, Arnac-la-Poste.

Arnac-la-Poste,Haute-Vienne

Venez profiter de cette journée pour chiner au vide grenier, amuser vos enfants à la fête foraine et voir le défilé de chars..

2023-08-27 fin : 2023-08-27 19:00:00. .

Place du Champ de Foire

Arnac-la-Poste 87160 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Make the most of the day with a flea market, a fun fair and a parade of floats.

Venga y aproveche este día para buscar gangas en la venta de garaje, entretener a sus hijos en el parque de atracciones y ver el desfile de carrozas.

Nutzen Sie diesen Tag, um auf dem Flohmarkt nach Schnäppchen zu stöbern, Ihre Kinder auf dem Jahrmarkt zu unterhalten und die Wagenparade zu sehen.

Mise à jour le 2023-04-21 par OT Pays du Haut Limousin