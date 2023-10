GRAVEL FEVER 20.21 et 22 Octobre 2023 PLACE DU CHAMP DE FOIRE Angles-sur-l’Anglin, 22 octobre 2023, Angles-sur-l'Anglin.

Gravel fever, c’est le premier festival de Gravel à Grand Châtellerault, le territoire natal du champion cycliste Sylvain Chavanel. Une manifestation organisée par France Vélo Evénement.

Quel programme ?

Pendant deux jours, à la Manu, lieu emblématique de Châtellerault, se côtoieront spécialistes du vélo, habitants, producteurs locaux, skateurs, adeptes du BMX ou encore l’équipe de France de trial.

Et en avant première, une exposition rétrospective sur Sylvain Chavanel.

Ce week-end d’animations se veut également un moment convivial et festif avec foodtrucks pour se restaurer et une soirée DJ pour s’enflammer !

Une belle occasion de découvrir un territoire au patrimoine naturel et touristique remarquable et point d’étape de la Scandibérique.

Qu’est-ce que le Gravel ?

Né au États-Unis en 2010, le Gravel est un mélange de vélo de course et de vélo tout terrain qui permet d’emprunter aussi bien les routes que les chemins de terre ou pavés. En plein essor, cette pratique séduit particulièrement les amoureux de nature, du terroir et du patrimoine.

Un événement ouvert à tous : que vous soyez cyclistes confirmés, amateurs du dimanche ou vélo taffeurs, adeptes du Gravel, les parcours vont de 25 à 160km et 4 d’entre eux sont ouverts à tous types de vélos, même électriques !

Et de nombreuses animations gratuites pour tous !

PLACE DU CHAMP DE FOIRE Place du Champ de Foire 86260 ANGLES SUR L’ANGLIN Angles-sur-l’Anglin 86260 Vienne Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-22T08:30:00+02:00 – 2023-10-22T12:30:00+02:00

