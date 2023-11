Marché de Noël Place du Champ de Foire Ainay-le-Château, 3 décembre 2023, Ainay-le-Château.

Ainay-le-Château,Allier

Le comité des fêtes d’Ainay-le-Château organise son traditionnel marché de Noël à la salle des fêtes et son chapiteaux chauffés en extérieur..

2023-12-03 09:00:00 fin : 2023-12-03 19:00:00. .

Place du Champ de Foire

Ainay-le-Château 03360 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



The Comité des fêtes d’Ainay-le-Château organizes its traditional Christmas market in the salle des fêtes and its outdoor heated marquees.

El comité de festejos de Ainay-le-Château organiza su tradicional mercado navideño en la sala de fiestas del pueblo y carpas climatizadas en el exterior.

Das Festkomitee von Ainay-le-Château veranstaltet seinen traditionellen Weihnachtsmarkt im Festsaal und in den beheizten Zelten im Freien.

Mise à jour le 2023-11-09 par OTI Vallée du Coeur de France