Super rifles d’automne Place du Champ de Foire Ainay-le-Château, 1 octobre 2023, Ainay-le-Château.

Ainay-le-Château,Allier

Dimanche 1er Octobre, le Comité des Fêtes d’Ainay le Château organise, à partir de 14h30 ses « super Rifles d’automne », à la salle des fêtes.

De nombreux joueurs attendus: réservation conseillée au 06 31 18 34 90

Au total, 3000€ de lots!.

2023-10-01 14:30:00 fin : 2023-10-01 19:30:00. EUR.

Place du Champ de Foire Salle des Fêtes

Ainay-le-Château 03360 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



On Sunday October 1st, the Comité des Fêtes d’Ainay le Château organizes its « super Rifles d’automne », starting at 2.30pm in the Salle des Fêtes.

Numerous players expected: reservation recommended on 06 31 18 34 90

A total of 3000? in prizes!

El domingo 1 de octubre, el Comité des Fêtes d’Ainay le Château organiza su « super Rifles d’automne », a partir de las 14.30 h en el salón del pueblo.

Se esperan muchos jugadores: se recomienda reservar en el 06 31 18 34 90

¡Un total de 3000? en premios!

Am Sonntag, den 1. Oktober, organisiert das Festkomitee von Ainay le Château ab 14:30 Uhr seine « Super Rifles d’automne » in der Festhalle.

Zahlreiche Spieler werden erwartet: Reservierung unter 06 31 18 34 90 empfohlen

Insgesamt gibt es 3000?

Mise à jour le 2023-09-26 par OTI Vallée du Coeur de France