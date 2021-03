Briare Place du champ de foire Briare Marché hebdomadaire à Briare Place du champ de foire Briare Catégorie d’évènement: Briare

Marché hebdomadaire à Briare Place du champ de foire, 1 janvier 2021-1 janvier 2021, Briare. Marché hebdomadaire à Briare

du vendredi 1 janvier au vendredi 31 décembre à Place du champ de foire

Le marché se tient le vendredi matin.

Le Champ de Foire est le lieu incontournable à découvrir. Les producteurs locaux vous accueillent. Vous trouverez sur leurs étals fruits et légumes, volailles, poissons, vins, fleurs, art de la table…

Région de production : Centre Val de Loire

Produits : Fromage, Fruits et légumes, Poissons, Salaisons, Viandes, Vins, Volailles

Accessibilité pour personnes à mobilité réduite Le Champ de Foire est le lieu incontournable à découvrir le vendredi matin. Les producteurs locaux vous accueillent : légumes, volailles, poissons, vins, fleurs, art de la table. Place du champ de foire Place du champ de foire, Briare Briare

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-01-01T08:00:00 2021-01-01T12:00:00;2021-01-08T08:00:00 2021-01-08T12:00:00;2021-01-15T08:00:00 2021-01-15T12:00:00;2021-01-22T08:00:00 2021-01-22T12:00:00;2021-01-29T08:00:00 2021-01-29T12:00:00;2021-02-05T08:00:00 2021-02-05T12:00:00;2021-02-12T08:00:00 2021-02-12T12:00:00;2021-02-19T08:00:00 2021-02-19T12:00:00;2021-02-26T08:00:00 2021-02-26T12:00:00;2021-03-05T08:00:00 2021-03-05T12:00:00;2021-03-12T08:00:00 2021-03-12T12:00:00;2021-03-19T08:00:00 2021-03-19T12:00:00;2021-03-26T08:00:00 2021-03-26T12:00:00;2021-04-02T09:00:00 2021-04-02T13:00:00;2021-04-09T09:00:00 2021-04-09T13:00:00;2021-04-16T09:00:00 2021-04-16T13:00:00;2021-04-23T09:00:00 2021-04-23T13:00:00;2021-04-30T09:00:00 2021-04-30T13:00:00;2021-05-07T09:00:00 2021-05-07T13:00:00;2021-05-14T09:00:00 2021-05-14T13:00:00;2021-05-21T09:00:00 2021-05-21T13:00:00;2021-05-28T09:00:00 2021-05-28T13:00:00;2021-06-04T09:00:00 2021-06-04T13:00:00;2021-06-11T09:00:00 2021-06-11T13:00:00;2021-06-18T09:00:00 2021-06-18T13:00:00;2021-06-25T09:00:00 2021-06-25T13:00:00;2021-07-02T09:00:00 2021-07-02T13:00:00;2021-07-09T09:00:00 2021-07-09T13:00:00;2021-07-16T09:00:00 2021-07-16T13:00:00;2021-07-23T09:00:00 2021-07-23T13:00:00;2021-07-30T09:00:00 2021-07-30T13:00:00;2021-08-06T09:00:00 2021-08-06T13:00:00;2021-08-13T09:00:00 2021-08-13T13:00:00;2021-08-20T09:00:00 2021-08-20T13:00:00;2021-08-27T09:00:00 2021-08-27T13:00:00;2021-09-03T09:00:00 2021-09-03T13:00:00;2021-09-10T09:00:00 2021-09-10T13:00:00;2021-09-17T09:00:00 2021-09-17T13:00:00;2021-09-24T09:00:00 2021-09-24T13:00:00;2021-10-01T09:00:00 2021-10-01T13:00:00;2021-10-08T09:00:00 2021-10-08T13:00:00;2021-10-15T09:00:00 2021-10-15T13:00:00;2021-10-22T09:00:00 2021-10-22T13:00:00;2021-10-29T09:00:00 2021-10-29T13:00:00;2021-11-05T08:00:00 2021-11-05T12:00:00;2021-11-12T08:00:00 2021-11-12T12:00:00;2021-11-19T08:00:00 2021-11-19T12:00:00;2021-11-26T08:00:00 2021-11-26T12:00:00;2021-12-03T08:00:00 2021-12-03T12:00:00;2021-12-10T08:00:00 2021-12-10T12:00:00;2021-12-17T08:00:00 2021-12-17T12:00:00;2021-12-24T08:00:00 2021-12-24T12:00:00;2021-12-31T08:00:00 2021-12-31T12:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Briare Autres Lieu Place du champ de foire Adresse Place du champ de foire, Briare Ville Briare