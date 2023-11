MARCHÉ DE NOËL – LE 02/12 PLACE DU CHAI Dangé-Saint-Romain, 2 décembre 2023, Dangé-Saint-Romain.

Dangé-Saint-Romain,Vienne

La municipalité de Dangé St-Romain organise son Marché de Noël –

Samedi 02 Décembre –

de 10h à 20h

Animations toute la journée et restauration sur place..

2023-12-02 fin : 2023-12-02 20:00:00. .

PLACE DU CHAI Place du Chai –

Dangé-Saint-Romain 86220 Vienne Nouvelle-Aquitaine



The municipality of Dangé St-Romain organizes its Christmas Market –

Saturday, December 02 –

from 10am to 8pm

All-day entertainment and on-site catering.

El municipio de Dangé St-Romain organiza su Mercado de Navidad –

Sábado 02 de diciembre –

de 10.00 a 20.00 horas

Animaciones durante todo el día y restauración in situ.

Die Gemeinde Dangé St-Romain organisiert ihren Weihnachtsmarkt –

Samstag, den 02. Dezember –

von 10h bis 20h

Den ganzen Tag über Animationen und Verpflegung vor Ort.

