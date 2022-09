SOIRÉE JEUX – VENDREDI 30 SEPTEMBRE 2022 PLACE DU CHAI Dangé-Saint-Romain Catégories d’évènement: Dangé-Saint-Romain

Vienne

SOIRÉE JEUX – VENDREDI 30 SEPTEMBRE 2022 PLACE DU CHAI, 30 septembre 2022, Dangé-Saint-Romain. SOIRÉE JEUX – VENDREDI 30 SEPTEMBRE 2022 Vendredi 30 septembre, 20h00 PLACE DU CHAI

Entrée libre

Le CAP Jeunes de Dangé St-Romain organise une soirée Jeux en famille ou non Vendredi 30 Septembre 2022 PLACE DU CHAI Place du Chai – 86220 DANGÉ ST-ROMAIN Place du Chai Dangé-Saint-Romain 86220 Vienne Nouvelle-Aquitaine Le CAP Jeunes de Dangé St-Romain

organise

une SOIRÉE JEUX en famille ou non

Vendredi 30 Septembre 2022

de 20h à Minuit

Entrée gratuite

Renseignement au 07.84.08.17.88

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-09-30T20:00:00+02:00

2022-09-30T23:59:00+02:00

Détails Catégories d’évènement: Dangé-Saint-Romain, Vienne Autres Lieu PLACE DU CHAI Adresse Place du Chai - 86220 DANGÉ ST-ROMAIN Place du Chai Ville Dangé-Saint-Romain lieuville PLACE DU CHAI Dangé-Saint-Romain Departement Vienne

PLACE DU CHAI Dangé-Saint-Romain Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/dange-saint-romain/

SOIRÉE JEUX – VENDREDI 30 SEPTEMBRE 2022 PLACE DU CHAI 2022-09-30 was last modified: by SOIRÉE JEUX – VENDREDI 30 SEPTEMBRE 2022 PLACE DU CHAI PLACE DU CHAI 30 septembre 2022 Dangé-Saint-Romain PLACE DU CHAI Dangé-Saint-Romain

Dangé-Saint-Romain Vienne