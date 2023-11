Marché de Noël de La Rochénard Place du Centre La Rochénard, 1 décembre 2023, La Rochénard.

La Rochénard,Deux-Sèvres

Le marché de Noël de La Rochénard aura lieu le 3 décembre, de 10h à 18h.

Restauration et buvette sur place..

2023-12-03 fin : 2023-12-03 18:00:00. .

Place du Centre

La Rochénard 79270 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



The La Rochénard Christmas market takes place on December 3, from 10am to 6pm.

Catering and refreshments on site.

El mercado navideño de La Rochénard tendrá lugar el 3 de diciembre, de 10.00 a 18.00 horas.

Restauración y refrescos in situ.

Der Weihnachtsmarkt in La Rochénard findet am 3. Dezember von 10:00 bis 18:00 Uhr statt.

Essen und Trinken vor Ort.

Mise à jour le 2023-11-28 par OT Niort Marais Poitevin