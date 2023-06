Fête de Quartier Paradis Saint Roch Place du centre commercial Paradis Saint-Roch Martigues, 5 juin 2023, Martigues.

Fête de Quartier Paradis Saint Roch Lundi 5 juin, 09h00 Place du centre commercial Paradis Saint-Roch Entrée libre

Fêtre de quartier 2023 organisée par le centre social Paradis Saint Roch du vendredi 9 juin au samedi 10 juin 2023.

Vendredi 9 juin :

De 9h à 12h : Kermesse dans l’école maternelle

De 13h30 à 16h30 : Kermesse avec l’école primaire

De 16h30 à 18h30 : Kermesse ouverte à tous

Samedi 10 juin :

De 15h à 18h : Pour petits et grands Kartings à pédale / draisiennes / over trottinettes électriques…, bal groupe « CLEANERS »

18h30 : Spectacle de trial

19h : Allocution de monsieur le Maire, rafraichissement offert par la Ville de Martigues

De 19h30 à 00h : Soirée avec DJ Tomix (pizzas, plats chauds sur place)

Place du centre commercial Paradis Saint-Roch Allée Edgar Degas, 13500 Martigues Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/CentreSocialStRoch »}, {« type »: « email », « value »: « csstroch@aacs-martigues.org »}, {« type »: « phone », « value »: « 04 42 49 34 00 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-05T09:00:00+02:00 – 2023-06-05T12:00:00+02:00

2023-06-05T09:00:00+02:00 – 2023-06-05T12:00:00+02:00

Fête de Quartier Centre social Paradis Saint Roch