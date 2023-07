Le feu d’artifice du 14 juillet à Artigues-près-Bordeaux ! Place du Centre-Bourg Artigues-près-Bordeaux Catégories d’Évènement: Artigues-près-Bordeaux

Gironde Le feu d’artifice du 14 juillet à Artigues-près-Bordeaux ! Place du Centre-Bourg Artigues-près-Bordeaux, 14 juillet 2023, Artigues-près-Bordeaux. Le feu d’artifice du 14 juillet à Artigues-près-Bordeaux ! Vendredi 14 juillet, 19h00 Place du Centre-Bourg Entrée libre. La mairie d’Artigues-près-Bordeaux organise une buvette en musique (pensez à venir avec votre gobelet) !

La soirée sera animée par le groupe bordelais VALJEAN à partir de 21h et un feu d’artifice sera tiré dans le parc de la mairie à 22h45. Infos pratiques Place du Centre-Bourg (restauration/concert), Allée du Centre – 33370 Artigues-près-Bordeaux Parc de la mairie (feu d’artifice), 10 Av. Desclaux – 33370 Artigues-près-Bordeaux Place du Centre-Bourg Allée du Centre – 33370 Artigues-près-Bordeaux Artigues-près-Bordeaux 33370 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.artigues-pres-bordeaux.fr/evenement/14-juillet-2023/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

