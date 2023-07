« Le mètre-mot » théâtre itinérant Place du Castet Saint-Savin, 16 juillet 2023, Saint-Savin.

Saint-Savin,Hautes-Pyrénées

Spectacle théâtral en plein air et itinérant, c’est à dire que le comédien va jouer chaque soir en un lieu différent qu’il aura rallié dans la journée à pied par les sentiers..

2023-07-16 18:00:00 fin : 2023-07-16 . EUR.

Place du Castet SAINT-SAVIN

Saint-Savin 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie



An open-air, itinerant theatrical show, in which the actor will perform each evening at a different venue, which he will have reached on foot during the day.

Espectáculo teatral al aire libre itinerante, lo que significa que el actor actuará cada noche en un lugar diferente, al que habrá llegado a pie durante el día.

Eine Theateraufführung unter freiem Himmel, bei der der Schauspieler jeden Abend an einem anderen Ort spielt, den er tagsüber zu Fuß über Wanderwege erreicht hat.

Mise à jour le 2023-07-04 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65