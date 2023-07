LES JEUDIS GOURMANDS Place du Cartel Castries, 29 juin 2023, Castries.

Castries,Hérault

Tous les jeudis à partir de 19h30. Place du Cartel à Castries. Parking des Libertés gratuit à 200m.

Une place conviviale sur laquelle sont installées tables et chaises, des stands de producteurs locaux et une ambiance musicale et festive..

2023-06-29 19:30:00 fin : 2023-06-29 23:00:00. .

Place du Cartel

Castries 34160 Hérault Occitanie



Every Thursday from 7.30pm. Place du Cartel, Castries. Free Libertés parking lot 200m away.

A convivial square with tables and chairs, local producer stalls and a festive musical atmosphere.

Todos los jueves a partir de las 19.30 h. Place du Cartel, Castries. Aparcamiento gratuito Libertés a 200 m.

Plaza acogedora con mesas y sillas, puestos de productos locales y un ambiente musical festivo.

Jeden Donnerstag ab 19:30 Uhr. Place du Cartel in Castries. Kostenloser Parkplatz Les Libertés 200 m entfernt.

Ein geselliger Platz, auf dem Tische und Stühle aufgestellt sind, Stände lokaler Produzenten und eine musikalische und festliche Atmosphäre.

