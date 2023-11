Marché de Noël de Douville-en-Auge Place du Carrelet Douville-en-Auge, 16 décembre 2023, Douville-en-Auge.

Douville-en-Auge,Calvados

Noël approche ! C’est l’occasion de dénicher de jolis objets créatifs ou de bons produits locaux pour vous-même ou vos proches. Et pour encore mieux s’immerger dans l’ambiance des fêtes, votre enfant pourra profiter d’une séance de maquillage !.

2023-12-16 10:00:00 fin : 2023-12-16 17:00:00. .

Place du Carrelet Église

Douville-en-Auge 14430 Calvados Normandie



Christmas is just around the corner! It’s the perfect time to pick up some creative objects or good local products for yourself or your loved ones. And to get even more into the holiday spirit, your child can enjoy a make-up session!

La Navidad está a la vuelta de la esquina Es la ocasión perfecta para comprar bonitos objetos creativos o buenos productos locales para usted o sus seres queridos. Y para animar aún más el espíritu navideño, su hijo podrá disfrutar de una sesión de maquillaje

Weihnachten steht vor der Tür! Das ist die Gelegenheit, nach hübschen kreativen Objekten oder guten lokalen Produkten für sich selbst oder Ihre Lieben zu suchen. Und um noch besser in die Festtagsstimmung einzutauchen, kann Ihr Kind eine Schminkstunde genießen!

Mise à jour le 2023-11-10 par Calvados Attractivité