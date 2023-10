Vide-Grenier au Breil le dimanche 15 Octobre 2023 place du carré gris Nantes Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Nantes Vide-Grenier au Breil le dimanche 15 Octobre 2023 place du carré gris Nantes, 15 octobre 2023, Nantes. Vide-Grenier au Breil le dimanche 15 Octobre 2023 Dimanche 15 octobre, 09h00 place du carré gris entrée publique libre, 10€ l’emplacement de 2X3 mètres pour les exposants Nous proposons aux habitant(e)s du quartier de participer à notre 1er vide-grenier, qui aura lieu place du Carré Gris, au Breil.

Pour tout renseignement: ape.grandcarcouet@gmail.com

à bientôt place du carré gris 52 rue du breil Nantes 44100 Breil – Barberie Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 0603050273 »}] [{« link »: « mailto:ape.grandcarcouet@gmail.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-15T09:00:00+02:00 – 2023-10-15T17:00:00+02:00

2023-10-15T09:00:00+02:00 – 2023-10-15T17:00:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu place du carré gris Adresse 52 rue du breil Ville Nantes Departement Loire-Atlantique Age max 99 Lieu Ville place du carré gris Nantes latitude longitude 47.229825;-1.586583

place du carré gris Nantes Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nantes/