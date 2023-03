[Regards publics] Atelier de création d’affiches sur le thème « Urbanisme Utopique” #2 place du carré gris, 22 mars 2023, Nantes.

[Regards publics] Atelier de création d’affiches sur le thème « Urbanisme Utopique” #2 22 et 23 mars place du carré gris Ouvert à tous et toutes dés 6 ans*. Gratuit. Sur réservation.

L’Association Aléas et le collectif Gru interviennent dans les espaces publics du Breil. Nous avons notamment installé les mobiliers aux bâches jaunes sur la place du Carré Gris ou encore la boîte-à-livres de la Maison de Quartier. Pour la troisième année consécutive, nous proposons des ateliers et des chantiers participatifs en lien avec l’appropriation et la transformation des rues, places et jardins du quartier par ses habitants.

Cette année, nous envisageons de collecter les imaginaires de celles et ceux qui habitent le quartier. Pour cela, nous vous invitons à créer des affiches représentant des « espaces publics utopiques et décalés ». Ces créations donneront lieu à une grande exposition à ciel ouvert dans les espaces publics du quartier.

Dans ce cadre, nous vous proposons deux après-midi conviviales :

1- une balade photographique : pour photographier les espaces que l’on aime, que l’on ne connait pas ou pour lesquels on a des idées folles ;

2- un atelier de création d’affiches : pour transfigurer les espaces traversés lors de la balade et leur donner une nouvelle réalité, un nouveau visage au gré du regard que chaque personne porte sur ces lieux.

Nous invitons des petits groupes de personnes à nous rejoindre sur ces deux temps forts courant mars. Que vous soyez professionnel ou amateur, enseignant·e ou parent, membre d‘une association ou non, les ateliers sont gratuits et ouverts à toutes et tous, à partir de 6 ans. La réservation est obligatoire afin de faciliter la mise en place des ateliers.

Si ces ateliers vous intéressent, veuillez prendre contact avec nous soit par téléphone soit par mail. Nous pourrons échanger avec vous sur les horaires et dates qui conviennent le mieux pour vous et/ou votre groupe. Vous pouvez choisir de participer à une ou deux des activités proposées en fonction de vos disponibilités.

Pour les scolaires, nous adaptons les horaires pour accueillir des groupes-classes avec plusieurs intervenant·es au même moment. N’hésitez pas à prendre contact avec nous dès que possible.

PROGRAMME

Arpentage photographique

– Mercredi 8 Mars 2023 à 14H30 / 15H45 / 17H00 –

1h de balade exploratoire dans les espaces publics du Breil.

RDV en petits groupes (4-8 personnes).

Dans le cadre de la journée des droits des femmes, cette balade est proposée au départ de la Salle Festive du 38 Breil.

Ouvert à tous et toutes dés 6 ans*. Gratuit. Sur réservation.

Atelier de création d’affiches sur le thème « Urbanisme Utopique”

– Mercredi 22 mars et Jeudi 23 Mars (horaire et lieu selon réservation) –

2 heures d’atelier artistique en petit groupe (4-10 personnes). À partir des photos prises lors de la balade : découpage, assemblage, dessin, collage de papier, de tissus, de magazines ou encore de plantes… pour imaginer des espaces publics issus de nos rêves les plus fous.

Ouvert à tous et toutes dés 6 ans*. Gratuit. Sur réservation.

Exposition à ciel ouvert

– [Date et lieu à définir] –

Restitution festive et conviviale à la découverte des productions qui auront été affichées dans les espaces publics du quartier.

* Les enfants devront être accompagné·es d’un adulte référent.

« REGARDS PUBLICS » reçoit le soutien de la Préfecture de Loire-Atlantique, la DRAC Pays de la Loire, Nantes Métropole et de la Ville de Nantes – dans le cadre du Contrat de Ville.

place du carré gris 52 rue du breil Nantes 44100 Breil – Barberie Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « atelier.aleas@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 06.64.97.62.75 »}, {« type »: « phone », « value »: « 07.68.39.23.69 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-22T10:00:00+01:00 – 2023-03-22T12:00:00+01:00

2023-03-23T14:00:00+01:00 – 2023-03-23T16:00:00+01:00