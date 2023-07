Rencontre amicale de pétanque France Angleterre Place du carré Beauville, 14 juillet 2023, Beauville.

Beauville,Lot-et-Garonne

Rencontre amicale franco-britannique de pétanque sur la place du carré à Beauville.

2023-07-14 fin : 2023-07-14 . .

Place du carré

Beauville 47470 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Friendly Franco-British petanque match on the Place du Carré in Beauville

Partido amistoso franco-británico de petanca en la Place du Carré de Beauville

Britisch-französisches Freundschaftstreffen im Boulespiel auf dem Place du carré in Beauville

Mise à jour le 2023-06-12 par CDT Lot et Garonne (47)