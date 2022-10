Carnaval de Moulins place du Carnaval Lille Catégories d’évènement: Lille

Carnaval de Moulins place du Carnaval, 15 octobre 2022, Lille. Carnaval de Moulins Samedi 15 octobre, 10h00 place du Carnaval

gratuit

Le Carnaval de Moulins revient sur le thème de Tintin! place du Carnaval place du Carnaval Lille-Moulins Lille 59000 Nord Hauts-de-France Cette année, retrouvez à nouveau le traditionnel carnaval de Lille-Moulins, cette fois sur le thème de Tintin!

RDV place du Carnaval le samedi 15 octobre dès 9h45, pour une déambulation de 10h à 12h Participez à un atelier chapeau le 10 oct de 9h à 16h salle Courmont

