VISITES PRIVILÈGES : MARKUS LÜPERTZ place du Cardinal Touchet Orléans, 7 juin 2023, Orléans.

VISITES PRIVILÈGES : MARKUS LÜPERTZ 7 et 14 juin place du Cardinal Touchet Gratuit pour les détenteurs de la carte passé simple – visites non ouvert aux personnes n’ayant pas la carte passé-simple. Limité à 10 places.

Markus Lüpertz, l’un des principaux artistes du néo-expressionnisme a disposé onze sculptures monumentales dans le centre-ville et au parc Pasteur. L’artiste a choisi les lieux où ancrer ses œuvres, dans un dialogue avec l’histoire et l’urbanisme, mais également avec ses sculptures historiques, présentes en nombre dans le tissu urbain.

Avec un guide conférencier du service ville d’art et d’Histoire, partez à la rencontre des nombreuses œuvres de Markus Lüpertz et entrez dans son univers.

En partenariat avec le Musée des Beaux-Arts d’Orléans.

Visites non ouvertes aux personnes n’ayant pas la carte passé-simple.

Pas de réservation en ligne. Inscription obligatoire auprès de l’Office de tourisme Orléans Val de Loire tourisme 23 place du Martroi par téléphone au 02 38 24 05 05, ou bien directement au guichet de l’Office à l’adresse suiavnte : 23, place du Martroi – 45000 Orléans.

place du Cardinal Touchet Place du Cardinal Touchet Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-07T14:30:00+02:00 – 2023-06-07T15:30:00+02:00

2023-06-14T14:30:00+02:00 – 2023-06-14T15:30:00+02:00

Hercule, étude 32, 2010 ©Luc Bertrand ©ADAGP 2022